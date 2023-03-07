Суздальцева (Гарбунова) Василиса Маркеловна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти21.05.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Гарбунов Маркел Агапович
Мать: Гарбунова Анна Мироновна
Рождение ребёнка
15.04.1837
Сын: Суздальцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.10.1838
Дочь: Казаринова Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.02.1843
Сын: Суздальцев Анисим Иванович
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
08.05.1845
Дочь: Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
08.05.1845
Сын: Суздальцев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Суздальцева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
14.02.1850
Дочь: Пятницина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Суздальцев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1858