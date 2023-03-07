Суздальцева (Гарбунова) Василиса Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Гарбунова) Василиса Маркеловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

21.05.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Гарбунов Маркел Агапович

Мать: Гарбунова Анна Мироновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1837

Сын: Суздальцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1838

Дочь: Казаринова Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1843

Сын: Суздальцев Анисим Иванович

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1845

Дочь: Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1845

Сын: Суздальцев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Суздальцева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1850

Дочь: Пятницина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Суздальцев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Иван Егорович

Смерть
21.05.1858
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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