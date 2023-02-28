Суздальцев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.04.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1837
Бракосочетание
01.05.1857
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1863
Сын: Суздальцев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.11.1865
Сын: Суздальцев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.06.1867
Дочь: Пераскева Васильевна
Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.02.1869
Дочь: Козлова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Суздальцев Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.08.1874
Сын: Суздальцев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Суздальцев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Суздальцев Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.08.1880
Сын: Суздальцев Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно