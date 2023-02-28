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Суздальцев Василий Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.04.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1837

Отец: Суздальцев Иван Егорович

Мать: Суздальцева Василиса Маркеловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.05.1857

Жена: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1863

Сын: Суздальцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1865

Сын: Суздальцев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1867

Дочь: Пераскева Васильевна

Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1869

Дочь: Козлова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Суздальцев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1874

Сын: Суздальцев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Суздальцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Суздальцев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1880

Сын: Суздальцев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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