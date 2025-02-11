Суздальцев Тимофей Васильевич
мужской, родился 1873, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСуздальцев Василий Иванович15.04.1837 г.р.
МатьСуздальцева (Винокурова) Просковья Фёдоровна1838 г.р.
Супруги
Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична23.06.1876 г.р.
Дети
(Суздальцева) Пелагея Тимофеевна05.10.1896 г.р.
Суздальцев Иван Тимофеевич23.07.1901 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
12.01.1894
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: (Суздальцева) Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
23.07.1901
Сын: Суздальцев Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
20.09.1902
Сын: Суздальцев Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: (Суздальцева) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
21.12.1906
Дочь: (Суздальцева) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична
Смерть
Неизвестно