Суздальцев Тимофей Васильевич 1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Суздальцев Тимофей Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1873, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Суздальцев Василий Иванович15.04.1837 г.р.
Мать
Суздальцева (Винокурова) Просковья Фёдоровна1838 г.р.
Супруги
Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична23.06.1876 г.р.
Дети
(Суздальцева) Пелагея Тимофеевна05.10.1896 г.р.
Суздальцев Иван Тимофеевич23.07.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Суздальцев Василий Иванович

Мать: Суздальцева (Винокурова) Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
12.01.1894

Жена: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: (Суздальцева) Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.07.1901

Сын: Суздальцев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.09.1902

Сын: Суздальцев Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: (Суздальцева) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.12.1906

Дочь: (Суздальцева) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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