Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1876

Отец: Гарнавитов Илья Андреевич

Мать: Гарнавитова Евдокия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1894

Муж: Суздальцев Тимофей Васильевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1901

Сын: Суздальцев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1902

Сын: Суздальцев Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1906

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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