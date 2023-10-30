Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична
Место рождения
Дата рождения23.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1876
Бракосочетание
12.01.1894
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1901
Сын: Суздальцев Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1902
Сын: Суздальцев Фёдор Тимофеевич
Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1906
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Суздальцев Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно