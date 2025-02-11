Суздальцев Фёдор Тимофеевич 20.09.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Суздальцев Фёдор Тимофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.09.1902, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 19.07.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Суздальцев Тимофей Васильевич1873 г.р.
Мать
Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична23.06.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1902

Отец: Суздальцев Тимофей Васильевич

Мать: Суздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
19.07.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.