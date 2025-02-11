Суздальцев Фёдор Тимофеевич
мужской, родился 20.09.1902, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 19.07.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецСуздальцев Тимофей Васильевич1873 г.р.
МатьСуздальцева (Гарнавитова) Марфа Ильинична23.06.1876 г.р.
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Место
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Рождение
20.09.1902
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.07.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область