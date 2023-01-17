Суздальцева (Винокурова) Просковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Винокурова) Просковья Фёдоровна

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Винокуров Фёдор Корнилович

Мать: Винокурова Федосья Андреевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.05.1857

Муж: Суздальцев Василий Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1863

Сын: Суздальцев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1865

Сын: Суздальцев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1867

Дочь: Пераскева Васильевна

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1869

Дочь: Козлова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Суздальцев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1874

Сын: Суздальцев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Суздальцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Суздальцев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1880

Сын: Суздальцев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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