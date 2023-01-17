Суздальцева (Винокурова) Просковья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
01.05.1857
Рождение ребёнка
06.07.1863
Сын: Суздальцев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1865
Сын: Суздальцев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1867
Дочь: Пераскева Васильевна
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1869
Дочь: Козлова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Суздальцев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1874
Сын: Суздальцев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Суздальцев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Суздальцев Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1880
Сын: Суздальцев Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно