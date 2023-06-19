Козлова (Суздальцева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Суздальцева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1869

Отец: Суздальцев Василий Иванович

Мать: Суздальцева Просковья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1894

Муж: Козлов Ефрем Григорьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1895

Сын: Козлов Степан Ефремович

Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1901

Сын: Козлов Андрей Ефремович

Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1903

Сын: Козлов Иван Ефремович

Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1905

Дочь: Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1910

Сын: Козлов Иван Ефремович

Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно