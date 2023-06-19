Козлова (Суздальцева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1869
Бракосочетание
11.11.1894
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1895
Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
20.09.1901
Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
25.05.1903
Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
28.07.1905
Дочь: Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
28.08.1910
Отец ребёнка: Козлов Ефрем Григорьевич
Смерть
Неизвестно