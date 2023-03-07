Козлов Ефрем Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1874
Бракосочетание
11.11.1894
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1895
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1901
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1903
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1905
Дочь: Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1910
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно