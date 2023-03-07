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Козлов Ефрем Григорьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1874

Отец: Козлов Григорий Ульянович

Мать: Козлова Варвара Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1894

Жена: Козлова Татьяна Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1895

Сын: Козлов Степан Ефремович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1901

Сын: Козлов Андрей Ефремович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1903

Сын: Козлов Иван Ефремович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1905

Дочь: Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1910

Сын: Козлов Иван Ефремович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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