Суздальцева (Суздальцева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Суздальцева) Наталья Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Суздальцев Иван Егорович

Мать: Суздальцева (Гарбунова) Василиса Маркеловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1867

Сын: Суздальцев Павел Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1867

Муж: Суздальцев Максим Сергеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1873

Сын: Суздальцев Сергей Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1873

Сын: Суздальцев Иосиф Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1875

Сын: Суздальцев Михаил Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1875

Дочь: (Суздальцева) Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1879

Дочь: (Суздальцева) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Суздальцев Филипп Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1883

Дочь: Фролова (Суздальцева) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1885

Дочь: Бомыякова (Суздальцева) Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1886

Сын: Суздальцев Филипп Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1886

Сын: Суздальцев Сергей Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1888

Сын: Суздальцев Павел Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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