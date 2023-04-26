Суздальцева (Суздальцева) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Суздальцев Павел Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Сын: Суздальцев Сергей Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Сын: Суздальцев Иосиф Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Сын: Суздальцев Михаил Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Дочь: (Суздальцева) Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Дочь: (Суздальцева) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Сын: Суздальцев Филипп Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Дочь: Фролова (Суздальцева) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Дочь: Бомыякова (Суздальцева) Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Сын: Суздальцев Филипп Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Сын: Суздальцев Сергей Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич
Сын: Суздальцев Павел Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Сергеевич