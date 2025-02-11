(Суздальцева) Евдокия Максимовна
женский, родилась 11.07.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 26.08.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецСуздальцев Максим Сергеевич10.08.1847 г.р.
МатьСуздальцева (Суздальцева) Наталья Ивановна1849 г.р.
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Рождение
11.07.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.08.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область