(Суздальцева) Евдокия Максимовна 11.07.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

(Суздальцева) Евдокия Максимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.07.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 26.08.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Суздальцев Максим Сергеевич10.08.1847 г.р.
Мать
Суздальцева (Суздальцева) Наталья Ивановна1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1875

Отец: Суздальцев Максим Сергеевич

Мать: Суздальцева (Суздальцева) Наталья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
26.08.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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