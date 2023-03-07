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Суздальцев Павел Максимович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1888

Отец: Суздальцев Максим Сергеевич

Мать: Суздальцева Наталья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1908

Жена: Суздальцева Елизавета Ефимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1910

Сын: Суздальцев Иван Павлович

Мать ребёнка: Суздальцева Елизавета Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1911

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Суздальцева Елизавета Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Суздальцева Елизавета Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1916

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Суздальцева Елизавета Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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