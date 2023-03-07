Суздальцев Павел Максимович
Место рождения
Дата рождения04.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1888
Бракосочетание
04.02.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1910
Мать ребёнка: Суздальцева Елизавета Ефимовна
Рождение ребёнка
28.06.1911
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Суздальцева Елизавета Ефимовна
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Суздальцева Елизавета Ефимовна
Рождение ребёнка
14.10.1916
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Суздальцева Елизавета Ефимовна
Смерть
Неизвестно