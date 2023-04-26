Суздальцева (Лягошина) Елизавета Ефимовна
Место рождения
Дата рождения02.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1889
Бракосочетание
04.02.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1910
Отец ребёнка: Суздальцев Павел Максимович
Рождение ребёнка
28.06.1911
Дочь: (Суздальцева) Мария Павловна
Отец ребёнка: Суздальцев Павел Максимович
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: (Суздальцева) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Суздальцев Павел Максимович
Рождение ребёнка
14.10.1916
Дочь: (Суздальцева) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Суздальцев Павел Максимович
Смерть
Неизвестно