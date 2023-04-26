Суздальцева (Лягошина) Елизавета Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Лягошина) Елизавета Ефимовна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1889

Отец: Лягошин Ефим Михайлович

Мать: Лягошина Васса Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1908

Муж: Суздальцев Павел Максимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1910

Сын: Суздальцев Иван Павлович

Отец ребёнка: Суздальцев Павел Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1911

Дочь: (Суздальцева) Мария Павловна

Отец ребёнка: Суздальцев Павел Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: (Суздальцева) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Суздальцев Павел Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1916

Дочь: (Суздальцева) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Суздальцев Павел Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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