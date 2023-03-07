Фролова (Суздальцева) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Суздальцева) Анна Максимовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1883

Отец: Суздальцев Максим Сергеевич

Мать: Суздальцева Наталья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1904

Муж: Фролов Андрей Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1907

Сын: Фролов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Фролов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1909

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1912

Сын: Фролов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Фролов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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