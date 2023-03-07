Фролова (Суздальцева) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения22.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1883
Бракосочетание
12.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1907
Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1908
Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1909
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1912
Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1914
Отец ребёнка: Фролов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно