Фролов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884
Бракосочетание
12.01.1904
Жена: Фролова Анна Максимовна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
06.03.1907
Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
12.09.1908
Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
26.12.1909
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
26.12.1912
Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
25.03.1914
Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно