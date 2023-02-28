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Фролов Андрей Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884

Отец: Фролов Иван Дорофеевич

Мать: Фролова Екатерина Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1904

Жена: Фролова Анна Максимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1907

Сын: Фролов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1908

Сын: Фролов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1909

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1912

Сын: Фролов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Фролов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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