Фролова (Гарбунова) Екатерина Андрониковна
Место рождения
Дата рождения18.11.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1846
Бракосочетание
22.04.1867
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1881
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Дорофеевич
Рождение ребёнка
01.07.1884
Отец ребёнка: Фролов Иван Дорофеевич
Смерть
Неизвестно