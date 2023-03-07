Фролова (Гарбунова) Екатерина Андрониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Гарбунова) Екатерина Андрониковна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.11.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1846

Отец: Горбунов Андроник Фёдорович

Мать: Горбунова Авдотья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.04.1867

Муж: Фролов Иван Дорофеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1881

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1884

Сын: Фролов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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