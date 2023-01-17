Горбунова (Марфина) Авдотья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Марфина) Авдотья Алексеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Марфин Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1846

Дочь: Фролова Екатерина Андрониковна

Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1849

Дочь: Родимова Устинья Андрониковна

Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1852

Дочь: Тырышкина Анна Андрониковна

Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1856

Сын: Гарбунов Тимофей Андроникович

Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гарбунов Пётр Андроникович

Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1863

Сын: Горбунов Николай Андроникович

Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1869

Дочь: Горматова Ирина Андрониковна

Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Андроник Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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