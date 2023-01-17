Горбунова (Марфина) Авдотья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Марфин Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1846
Дочь: Фролова Екатерина Андрониковна
Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович
Рождение ребёнка
25.09.1849
Дочь: Родимова Устинья Андрониковна
Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович
Рождение ребёнка
25.01.1852
Дочь: Тырышкина Анна Андрониковна
Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович
Рождение ребёнка
01.06.1856
Сын: Гарбунов Тимофей Андроникович
Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гарбунов Пётр Андроникович
Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович
Рождение ребёнка
27.11.1863
Сын: Горбунов Николай Андроникович
Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович
Рождение ребёнка
01.04.1869
Дочь: Горматова Ирина Андрониковна
Отец ребёнка: Горбунов Андроник Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно