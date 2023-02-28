Тырышкина (Гарбунова) Анна Андрониковна
Место рождения
Дата рождения25.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1852
Рождение ребёнка
11.11.1874
Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович
Рождение ребёнка
01.08.1883
Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович
Рождение ребёнка
12.10.1885
Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович
Рождение ребёнка
До 1885
Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович
Рождение ребёнка
25.08.1890
Дочь: Варёнова Наталья Акимовна
Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович
Рождение ребёнка
12.12.1896
Дочь: Лукия Акимовна
Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно