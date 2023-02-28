Тырышкина (Гарбунова) Анна Андрониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина (Гарбунова) Анна Андрониковна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1852

Отец: Горбунов Андроник Фёдорович

Мать: Горбунова Авдотья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1874

Сын: Тырышкин Виктор Акимович

Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1883

Сын: Тырышкин Матвей Акимович

Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1885

Сын: Тырышкин Кузьма Акимович

Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Тырышкин Михаил Акимович

Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: Варёнова Наталья Акимовна

Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1896

Дочь: Лукия Акимовна

Отец ребёнка: Тырышкин Аким Антонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырышкин Аким Антонович

Смерть
Неизвестно
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