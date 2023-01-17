Тырышкин Аким Антонович
Место рождения
Дата рождения06.09.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1852
Рождение ребёнка
11.11.1874
Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна
Рождение ребёнка
01.08.1883
Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна
Рождение ребёнка
12.10.1885
Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна
Рождение ребёнка
До 1885
Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна
Рождение ребёнка
25.08.1890
Дочь: Варёнова Наталья Акимовна
Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна
Рождение ребёнка
12.12.1896
Дочь: Лукия Акимовна
Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно