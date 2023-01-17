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Тырышкин Аким Антонович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.09.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1852

Отец: Тырышкин Антон Прокофьевич

Мать: Тырышкина Домна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1874

Сын: Тырышкин Виктор Акимович

Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1883

Сын: Тырышкин Матвей Акимович

Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1885

Сын: Тырышкин Кузьма Акимович

Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Тырышкин Михаил Акимович

Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: Варёнова Наталья Акимовна

Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1896

Дочь: Лукия Акимовна

Мать ребёнка: Тырышкина Анна Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырышкина Анна Андрониковна

Смерть
Неизвестно
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