Тырышкина (Шамина) Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина (Шамина) Домна Васильевна

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шамин Василий Никифорович

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1846

Сын: Тырышкин Пётр Антонович

Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1848

Дочь: Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1850

Дочь: Крикова Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1850

Дочь: Максакова Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1852

Сын: Тырышкин Аким Антонович

Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырышкин Антон Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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