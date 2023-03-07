Тырышкина (Шамина) Домна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шамин Василий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1846
Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
17.03.1848
Дочь: Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
10.04.1850
Дочь: Крикова Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
10.04.1850
Дочь: Максакова Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
06.09.1852
Отец ребёнка: Тырышкин Антон Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно