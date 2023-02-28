Максакова (Тырышкина) Пелагея Антоновна
Место рождения
Дата рождения10.04.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1850
Бракосочетание
15.10.1874
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1875
Дочь: Пераскева Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1876
Дочь: Пераскева Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1878
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1880
Дочь: Агапия Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1881
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1885
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1887
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно