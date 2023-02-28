Максакова (Тырышкина) Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Тырышкина) Пелагея Антоновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.04.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1850

Отец: Тырышкин Антон Прокофьевич

Мать: Тырышкина Домна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1874

Муж: Максаков Пётр Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1875

Дочь: Пераскева Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1876

Дочь: Пераскева Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1878

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1880

Дочь: Агапия Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1881

Сын: Максаков Семён Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1885

Сын: Максаков Яков Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1887

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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