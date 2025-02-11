Шамин Василий Никифорович До 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Шамин Василий Никифорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1805, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Шамин НикифорДо 1785 г.р.
Дети
Тырышкина (Шамина) Домна Васильевна1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: Шамин Никифор

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Тырышкина (Шамина) Домна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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