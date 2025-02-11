Шамин Василий Никифорович
мужской, родился До 1805, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецШамин НикифорДо 1785 г.р.
Дети
Тырышкина (Шамина) Домна Васильевна1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: Шамин Никифор
Мать: не указана
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Тырышкина (Шамина) Домна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно