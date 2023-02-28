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Тырышкин Антон Прокофьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

До 1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Тырышкин Прокофий Игнатьевич

Мать: Тырышкина Евдокия Прохоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1846

Сын: Тырышкин Пётр Антонович

Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1848

Дочь: Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1850

Дочь: Крикова Ирина Антоновна

Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1850

Дочь: Максакова Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1852

Сын: Тырышкин Аким Антонович

Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырышкина Домна Васильевна

Смерть
До 1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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