Тырышкин Антон Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиДо 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
15.12.1846
Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1848
Дочь: Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1850
Дочь: Крикова Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1850
Дочь: Максакова Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1852
Мать ребёнка: Тырышкина Домна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1867