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Тырышкина Евдокия Прохоровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

07.02.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Тырышкин Антон Прокофьевич

Отец ребёнка: Тырышкин Прокофий Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Суздальцева Агафья Прокофьевна

Отец ребёнка: Тырышкин Прокофий Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тырышкин Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Тырышкин Прокофий Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырышкин Прокофий Игнатьевич

Смерть
07.02.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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