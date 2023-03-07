Тырышкина Евдокия Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти07.02.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Тырышкин Антон Прокофьевич
Отец ребёнка: Тырышкин Прокофий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Суздальцева Агафья Прокофьевна
Отец ребёнка: Тырышкин Прокофий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тырышкин Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Тырышкин Прокофий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1848