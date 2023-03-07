Суздальцева (Тырышкина) Агафья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти04.05.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
31.03.1847
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1848
Дочь: Домна Иларионовна
Отец ребёнка: Суздальцев Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1849
Сын: Суздальцев Павел Иларионович
Отец ребёнка: Суздальцев Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
02.12.1867
Сын: Суздальцев Николай Иларионович
Отец ребёнка: Суздальцев Иларион Алексеевич
Смерть
04.05.1895