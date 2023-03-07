Суздальцева (Тырышкина) Агафья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Тырышкина) Агафья Прокофьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

04.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Тырышкин Прокофий Игнатьевич

Мать: Тырышкина Евдокия Прохоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.03.1847

Муж: Суздальцев Иларион Алексеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1848

Дочь: Домна Иларионовна

Отец ребёнка: Суздальцев Иларион Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1849

Сын: Суздальцев Павел Иларионович

Отец ребёнка: Суздальцев Иларион Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1867

Сын: Суздальцев Николай Иларионович

Отец ребёнка: Суздальцев Иларион Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.05.1895
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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