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Суздальцев Иларион Алексеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

26.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Суздальцев Алексей Дементьевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.03.1847

Жена: Суздальцева Агафья Прокофьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1848

Дочь: Домна Иларионовна

Мать ребёнка: Суздальцева Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1849

Сын: Суздальцев Павел Иларионович

Мать ребёнка: Суздальцева Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1867

Сын: Суздальцев Николай Иларионович

Мать ребёнка: Суздальцева Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.10.1906
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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