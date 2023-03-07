Суздальцев Иларион Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти26.10.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Суздальцев Алексей Дементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.03.1847
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1848
Дочь: Домна Иларионовна
Мать ребёнка: Суздальцева Агафья Прокофьевна
Рождение ребёнка
02.01.1849
Сын: Суздальцев Павел Иларионович
Мать ребёнка: Суздальцева Агафья Прокофьевна
Рождение ребёнка
02.12.1867
Сын: Суздальцев Николай Иларионович
Мать ребёнка: Суздальцева Агафья Прокофьевна
Смерть
26.10.1906