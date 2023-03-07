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Суздальцев Павел Иларионович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.01.1849

Дата смерти

02.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849

Отец: Суздальцев Иларион Алексеевич

Мать: Суздальцева Агафья Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1871

Дочь: Пераскева Павловна

Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Суздальцев Иван Павлович

Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1874

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Горматова Мария Павловна

Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1879

Сын: Суздальцев Василий Павлович

Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1883

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальцева Анастасия Яковлевна

Смерть
02.01.1895
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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