Суздальцев Павел Иларионович
Место рождения
Дата рождения02.01.1849
Дата смерти02.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
03.08.1871
Дочь: Пераскева Павловна
Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
13.01.1874
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1876
Дочь: Горматова Мария Павловна
Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.04.1879
Сын: Суздальцев Василий Павлович
Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
03.01.1883
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Суздальцева Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1895