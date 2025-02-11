Горматова (Суздальцева) Мария Павловна
женский, родилась 27.03.1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецСуздальцев Павел Иларионович02.01.1849 г.р.
МатьСуздальцева Анастасия ЯковлевнаДо 1850 г.р.
Супруги
Горматов Степан Яковлевич1872 г.р.
Дети
(Горматова) Екатерина Степановна03.12.1904 г.р.
(Горматова) Марина Степановна06.07.1907 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
27.03.1876
Бракосочетание
01.11.1895
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1904
Дочь: (Горматова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Горматов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
06.07.1907
Дочь: (Горматова) Марина Степановна
Отец ребёнка: Горматов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
17.01.1911
Дочь: (Горматова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Горматов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
29.06.1913
Отец ребёнка: Горматов Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно