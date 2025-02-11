Горматова (Суздальцева) Мария Павловна 27.03.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматова (Суздальцева) Мария Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.03.1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Суздальцев Павел Иларионович02.01.1849 г.р.
Мать
Суздальцева Анастасия ЯковлевнаДо 1850 г.р.
Супруги
Горматов Степан Яковлевич1872 г.р.
Дети
(Горматова) Екатерина Степановна03.12.1904 г.р.
(Горматова) Марина Степановна06.07.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1876

Отец: Суздальцев Павел Иларионович

Мать: Суздальцева Анастасия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
01.11.1895

Муж: Горматов Степан Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.12.1904

Дочь: (Горматова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Горматов Степан Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
06.07.1907

Дочь: (Горматова) Марина Степановна

Отец ребёнка: Горматов Степан Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.01.1911

Дочь: (Горматова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Горматов Степан Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.06.1913

Сын: Горматов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Горматов Степан Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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