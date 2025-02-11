(Горматова) Анна Степановна
женский, родилась 17.01.1911, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 27.05.1913, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов Степан Яковлевич1872 г.р.
МатьГорматова (Суздальцева) Мария Павловна27.03.1876 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.05.1913
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область