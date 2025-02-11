(Горматова) Анна Степановна 17.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

(Горматова) Анна Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.01.1911, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 27.05.1913, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов Степан Яковлевич1872 г.р.
Мать
Горматова (Суздальцева) Мария Павловна27.03.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911

Отец: Горматов Степан Яковлевич

Мать: Горматова (Суздальцева) Мария Павловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
27.05.1913
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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