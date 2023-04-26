Тырышкин Прокофий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти02.04.1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Тырышкин Игнат Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Тырышкин Антон Прокофьевич
Мать ребёнка: Тырышкина Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Суздальцева (Тырышкина) Агафья Прокофьевна
Мать ребёнка: Тырышкина Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тырышкин Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Тырышкина Евдокия Прохоровна
Смерть
02.04.1879