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Тырышкин Прокофий Игнатьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

02.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Тырышкин Игнат Петрович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырышкина Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Тырышкин Антон Прокофьевич

Мать ребёнка: Тырышкина Евдокия Прохоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Суздальцева (Тырышкина) Агафья Прокофьевна

Мать ребёнка: Тырышкина Евдокия Прохоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тырышкин Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Тырышкина Евдокия Прохоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.04.1879
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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