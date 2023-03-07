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Тырышкин Игнат Петрович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Тырышкин Пётр Миронович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Тырышкин Прокофий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Тырышкин Тимофей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Тырышкин Дорофей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1844
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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