Тырышкин Игнат Петрович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Тырышкин Пётр Миронович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тырышкин Прокофий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тырышкин Тимофей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Тырышкин Дорофей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1844