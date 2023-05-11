Гарбунов Пётр Андроникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунов Пётр Андроникович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Горбунов Андроник Фёдорович

Мать: Горбунова Авдотья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1878

Жена: Гарбунова Ефросинья Макаровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1878

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1883

Сын: Гарбунов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1886

Сын: Гарбунов Павел Петрович

Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1888

Сын: Гарбунов Артемий Петрович

Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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