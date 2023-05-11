Гарбунов Пётр Андроникович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
03.02.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1878
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна
Рождение ребёнка
25.09.1883
Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна
Рождение ребёнка
16.01.1886
Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна
Рождение ребёнка
10.04.1888
Сын: Гарбунов Артемий Петрович
Мать ребёнка: Гарбунова Ефросинья Макаровна
Смерть
Неизвестно