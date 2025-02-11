Гарбунова (Кашина) Ефросинья Макаровна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарбунова (Кашина) Ефросинья Макаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1860, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Кашин Макар Николаевич1834 г.р.
Мать
Кашина (Суздальцева) Татьяна ИвановнаДо 1837 г.р.
Супруги
Гарбунов Пётр Андроникович1859 г.р.
Дети
(Гарбунова) Анна Петровна01.12.1878 г.р.
(Гарбунова) Евдокия Петровна07.02.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кашин Макар Николаевич

Мать: Кашина (Суздальцева) Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
03.02.1878

Муж: Гарбунов Пётр Андроникович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.12.1878

Дочь: (Гарбунова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: (Гарбунова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.09.1883

Сын: Гарбунов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.01.1886

Сын: Гарбунов Павел Петрович

Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.04.1888

Сын: Гарбунов Артемий Петрович

Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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