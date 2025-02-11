Гарбунова (Кашина) Ефросинья Макаровна
женский, родилась 1860, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецКашин Макар Николаевич1834 г.р.
МатьКашина (Суздальцева) Татьяна ИвановнаДо 1837 г.р.
Супруги
Гарбунов Пётр Андроникович1859 г.р.
Дети
(Гарбунова) Анна Петровна01.12.1878 г.р.
(Гарбунова) Евдокия Петровна07.02.1881 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
03.02.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1878
Дочь: (Гарбунова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: (Гарбунова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович
Рождение ребёнка
25.09.1883
Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович
Рождение ребёнка
16.01.1886
Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович
Рождение ребёнка
10.04.1888
Сын: Гарбунов Артемий Петрович
Отец ребёнка: Гарбунов Пётр Андроникович
Смерть
Неизвестно