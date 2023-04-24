Кашин Макар Николаевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти17.11.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
20.01.1857
Жена: Кашина Татьяна Ивановна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1857
Мать ребёнка: Кашина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Гарбунова Ефросинья Макаровна
Мать ребёнка: Кашина Татьяна Ивановна
Смерть
17.11.1880