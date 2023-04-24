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Кашин Макар Николаевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

17.11.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кашин Николай Агафонович

Мать: Кашина Степанида Степановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1857

Жена: Кашина Татьяна Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1857

Сын: Кашин Спиридон Макарыч

Мать ребёнка: Кашина Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Гарбунова Ефросинья Макаровна

Мать ребёнка: Кашина Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.11.1880
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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