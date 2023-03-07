Горматова (Гарбунова) Ирина Андрониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Гарбунова) Ирина Андрониковна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1869

Отец: Горбунов Андроник Фёдорович

Мать: Горбунова Авдотья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1887

Муж: Горматов Филипп Афанасьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1888

Сын: Горматов Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Горматов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1894

Дочь: Дарья Филиповна

Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Горматов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1901

Сын: Горматов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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