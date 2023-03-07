Горматова (Гарбунова) Ирина Андрониковна
Место рождения
Дата рождения01.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1869
Бракосочетание
01.11.1887
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1888
Сын: Горматов Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.01.1891
Сын: Горматов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.03.1894
Дочь: Дарья Филиповна
Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.02.1896
Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.05.1901
Сын: Горматов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Горматов Филипп Афанасьевич
Смерть
Неизвестно