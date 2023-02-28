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Горматов Филипп Афанасьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1869

Отец: Горматов Афанасий Яковлевич

Мать: Горматова Варвара Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1887

Жена: Горматова Ирина Андрониковна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1888

Сын: Горматов Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Горматова Ирина Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Горматов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Горматова Ирина Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1894

Дочь: Дарья Филиповна

Мать ребёнка: Горматова Ирина Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Горматов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Горматова Ирина Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1901

Сын: Горматов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Горматова Ирина Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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