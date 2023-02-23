Горматова Варвара Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1857
Дочь: Гарнавитова Гликерия Афанасьевна
Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1865
Сын: Горматов Семён Афанасьевич
Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.10.1867
Дочь: Просковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.10.1869
Сын: Горматов Филипп Афанасьевич
Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.04.1874
Сын: Горматов Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горматов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно