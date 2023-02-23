Горматова Варвара Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова Варвара Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1857

Дочь: Гарнавитова Гликерия Афанасьевна

Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1865

Сын: Горматов Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1867

Дочь: Просковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1869

Сын: Горматов Филипп Афанасьевич

Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1874

Сын: Горматов Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Горматов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Горматов Афанасий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Афанасий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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