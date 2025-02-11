Родимова (Гарбунова) Устинья Андрониковна
женский, родилась 25.09.1849, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецГорбунов Андроник Фёдорович1827 г.р.
МатьГорбунова (Марфина) Авдотья Алексеевна1828 г.р.
Супруги
Родимов Андрей Спиридонович1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1849
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1869
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно