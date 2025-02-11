Родимова (Гарбунова) Устинья Андрониковна 25.09.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Родимова (Гарбунова) Устинья Андрониковна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.09.1849, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Горбунов Андроник Фёдорович1827 г.р.
Мать
Горбунова (Марфина) Авдотья Алексеевна1828 г.р.
Супруги
Родимов Андрей Спиридонович1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1849

Отец: Горбунов Андроник Фёдорович

Мать: Горбунова (Марфина) Авдотья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
17.02.1869

Муж: Родимов Андрей Спиридонович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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