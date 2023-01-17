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Фролов Иван Дорофеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.11.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1847

Отец: Фролов Дорофей Кузьмич

Мать: Фролова Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.04.1867

Жена: Фролова Екатерина Андрониковна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1881

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1884

Сын: Фролов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Андрониковна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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