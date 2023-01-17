Фролов Иван Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1847
Отец: Фролов Дорофей Кузьмич
Бракосочетание
22.04.1867
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1881
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Андрониковна
Рождение ребёнка
01.07.1884
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Андрониковна
Смерть
Неизвестно