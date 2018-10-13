Казаринова (Суздальцева) Просковья Ивановна 13.10.1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Казаринова (Суздальцева) Просковья Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.10.1838, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Суздальцев Иван ЕгоровичДо 1818 г.р.
Мать
Суздальцева (Гарбунова) Василиса Маркеловна1808 г.р.
Супруги
Казаринов Григорий Максимович1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1838

Отец: Суздальцев Иван Егорович

Мать: Суздальцева (Гарбунова) Василиса Маркеловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
15.04.1862

Муж: Казаринов Григорий Максимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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