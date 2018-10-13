Казаринова (Суздальцева) Просковья Ивановна
женский, родилась 13.10.1838, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецСуздальцев Иван ЕгоровичДо 1818 г.р.
МатьСуздальцева (Гарбунова) Василиса Маркеловна1808 г.р.
Супруги
Казаринов Григорий Максимович1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1838
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.04.1862
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно