Максакова (Гарбунова) Евдокия Елисеевна
женский, родилась 25.02.1846, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 16.02.1893, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорбунов Елисей Маркелович1814 г.р.
МатьГорбунова (Кашина) Дарья Агафоновна1817 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Максаков Григорий Панкратович
Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич
Сын: Максаков Павел Панкратович
Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич
Дочь: (Максакова) Елена Панкратовна
Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич
Дочь: (Максакова) Пелагея Панкратовна
Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич
Сын: Максаков Василий Панкратович
Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич
Дочь: Шмелёва (Максакова) Анастасия Панкратовна
Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич
Сын: Максаков Григорий Панкратович
Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич
Сын: Максакова Анастасия Панкратовна
Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич