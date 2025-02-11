Максакова (Гарбунова) Евдокия Елисеевна 25.02.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Максакова (Гарбунова) Евдокия Елисеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.02.1846, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 16.02.1893, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горбунов Елисей Маркелович1814 г.р.
Мать
Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна1817 г.р.
Супруги
Максаков Панкрат КузьмичДо 1841 г.р.
Дети
Максаков Григорий ПанкратовичДо 1861 г.р.
Максаков Павел Панкратович03.11.1875 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1846

Отец: Горбунов Елисей Маркелович

Мать: Горбунова (Кашина) Дарья Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Панкрат Кузьмич

Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Максаков Григорий Панкратович

Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.11.1875

Сын: Максаков Павел Панкратович

Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.05.1877

Дочь: (Максакова) Елена Панкратовна

Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.10.1879

Дочь: (Максакова) Пелагея Панкратовна

Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Максаков Василий Панкратович

Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.01.1883

Дочь: Шмелёва (Максакова) Анастасия Панкратовна

Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.11.1886

Сын: Максаков Григорий Панкратович

Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
16.02.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.12.1907

Сын: Максакова Анастасия Панкратовна

Отец ребёнка: Максаков Панкрат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.