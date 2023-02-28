Муранова (Зайцева) Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуранова (Зайцева) Дарья Трофимовна

Муранова (Зайцева) Дарья Трофимовна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Зайцев Трофим Михайлович

Мать: Зайцева Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1871

Муж: Муранов Василий Ефимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Муранов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1875

Сын: Муранов Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1879

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1880

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close