Муранова (Зайцева) Дарья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Зайцев Трофим Михайлович
Мать: Зайцева Ирина Агафоновна
Бракосочетание
18.10.1871
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
13.06.1875
Сын: Муранов Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
04.08.1877
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
24.01.1879
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
05.07.1880
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Муранов Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно