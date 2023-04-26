Михенчева (Зайцева) Дарья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения20.03.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Михенчева) Васса Созоновна
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич
Дочь: (Михенчева) Матрёна Созоновна
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич
Дочь: Колотушкина (Михенчева) Евдокия Созоновна
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич
Дочь: (Михенчева) Пелагея Созоновна
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич
Дочь: Марфина (Михенчева) Матрёна Созоновна
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич
Дочь: (Михенчева) Мария Созоновна
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич
Сын: Михенчев Дмитрий Созонович
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич
Дочь: (Михенчева) Неонилла Созоновна
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич
Дочь: (Михенчева) Наталья Созоновна
Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич