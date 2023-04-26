Михенчева (Зайцева) Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михенчева (Зайцева) Дарья Трофимовна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1858

Отец: Зайцев Трофим Михайлович

Мать: Зайцева (Кашина) Ирина Агафоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1876

Муж: Михенчев Созон Николаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1880

Дочь: (Михенчева) Васса Созоновна

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1882

Дочь: (Михенчева) Матрёна Созоновна

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Колотушкина (Михенчева) Евдокия Созоновна

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1884

Дочь: (Михенчева) Пелагея Созоновна

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1886

Сын: Михенчев Иван Созонович

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1890

Дочь: Марфина (Михенчева) Матрёна Созоновна

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1893

Дочь: (Михенчева) Мария Созоновна

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1894

Сын: Михенчев Дмитрий Созонович

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1896

Дочь: (Михенчева) Неонилла Созоновна

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: (Михенчева) Наталья Созоновна

Отец ребёнка: Михенчев Созон Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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