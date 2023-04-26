Марфина (Михенчева) Матрёна Созоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфина (Михенчева) Матрёна Созоновна

Марфина (Михенчева) Матрёна Созоновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1890

Отец: Михенчев Созон Николаевич

Мать: Михенчева (Зайцева) Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марфин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч

Бракосочетание
19.10.1914

Муж: Марфин Дмитрий Макарыч

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1915

Сын: Марфин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.