Марфина (Михенчева) Матрёна Созоновна
Место рождения
Дата рождения20.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч
Бракосочетание
19.10.1914
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1915
Сын: Марфин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Марфин Дмитрий Макарыч
Смерть
Неизвестно