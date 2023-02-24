Марфин Пётр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марфин Дмитрий Макарыч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфина Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфина Вера Андреевна
Самара, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфина Вера Андреевна
Смерть
2005