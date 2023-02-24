Марфин Пётр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфин Пётр Дмитриевич

Марфин Пётр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марфин Дмитрий Макарыч

Мать: Марфина Матрёна Созоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфина Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфина Вера Андреевна

Самара, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфина Вера Андреевна

Смерть
2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close