Марфина (Рябова) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина (Рябова) Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марфин Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марфин Пётр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфин Пётр Дмитриевич

Смерть
2005

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