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Михенчев Созон Николаевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Михенчев Николай Егорович

Мать: Михенчева Екатерина Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1876

Жена: Михенчева Дарья Трофимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1880

Дочь: Васса Созоновна

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1882

Дочь: Матрёна Созоновна

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1884

Дочь: Пелагея Созоновна

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Колотушкина Евдокия Созоновна

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1886

Сын: Михенчев Иван Созонович

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1890

Дочь: Марфина Матрёна Созоновна

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1893

Дочь: Мария Созоновна

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1894

Сын: Михенчев Дмитрий Созонович

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1896

Дочь: Неонилла Созоновна

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Наталья Созоновна

Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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