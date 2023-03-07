Михенчев Созон Николаевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
28.01.1876
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1880
Дочь: Васса Созоновна
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
02.11.1882
Дочь: Матрёна Созоновна
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
21.04.1884
Дочь: Пелагея Созоновна
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Колотушкина Евдокия Созоновна
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
22.08.1886
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
20.03.1890
Дочь: Марфина Матрёна Созоновна
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
29.03.1893
Дочь: Мария Созоновна
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
23.10.1894
Сын: Михенчев Дмитрий Созонович
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
16.10.1896
Дочь: Неонилла Созоновна
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Наталья Созоновна
Мать ребёнка: Михенчева Дарья Трофимовна
Смерть
Неизвестно