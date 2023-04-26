Михенчева (Муранова) Екатерина Никитична
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти12.01.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
11.11.1845
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1847
Дочь: Любимова (Михенчева) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Михенчев Николай Егорович
Рождение ребёнка
23.06.1850
Дочь: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна
Отец ребёнка: Михенчев Николай Егорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Деревягина (Михенчева) Домна Николаевна
Отец ребёнка: Михенчев Николай Егорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михенчев Созон Николаевич
Отец ребёнка: Михенчев Николай Егорович
Смерть
12.01.1883