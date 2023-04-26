Михенчева (Муранова) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михенчева (Муранова) Екатерина Никитична

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

12.01.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Муранов Никита Киприанович

Мать: Муранова Фёкла Ананьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1845

Муж: Михенчев Николай Егорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1847

Дочь: Любимова (Михенчева) Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Михенчев Николай Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1850

Дочь: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Отец ребёнка: Михенчев Николай Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Деревягина (Михенчева) Домна Николаевна

Отец ребёнка: Михенчев Николай Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Михенчев Созон Николаевич

Отец ребёнка: Михенчев Николай Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.01.1883
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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