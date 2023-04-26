Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.06.1850

Дата смерти

06.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1850

Отец: Михенчев Николай Егорович

Мать: Михенчева (Муранова) Екатерина Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
17.04.1874

Дочь: (Гущина) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: (Гущина) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1879

Сын: Гущин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1883

Дочь: Гущина (Гущина) Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1887

Сын: Гущин Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1890

Дочь: (Гущина) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1890

Дочь: (Гущина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.11.1910
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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