Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1850
Дата смерти06.11.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1874
Дочь: (Гущина) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
15.06.1879
Дочь: (Гущина) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
15.06.1879
Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
13.09.1883
Дочь: Гущина (Гущина) Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
24.07.1887
Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
28.08.1890
Дочь: (Гущина) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
28.08.1890
Дочь: (Гущина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Филиппович
Смерть
06.11.1910