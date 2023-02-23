Муранова Фёкла Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти17.12.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Михенчева Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Муранов Никита Киприанович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Муранов Никита Киприанович
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Окунева Мелания Никитична
Отец ребёнка: Муранов Никита Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1847