Муранова Фёкла Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муранова Фёкла Ананьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

17.12.1847

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Михенчева Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Муранов Никита Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Муранов Тихон Никитович

Отец ребёнка: Муранов Никита Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Окунева Мелания Никитична

Отец ребёнка: Муранов Никита Киприанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муранов Никита Киприанович

Смерть
17.12.1847
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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