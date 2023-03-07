Окунева (Муранова) Мелания Никитична
Место рождения
Дата рожденияДо 1836
Дата смерти02.01.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Рождение ребёнка
15.11.1856
Отец ребёнка: Окунев Корнил Петрович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Окунев Корнил Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1869
Дочь: Максакова Ирина Корниловна
Отец ребёнка: Окунев Корнил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1912