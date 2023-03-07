Окунева (Муранова) Мелания Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева (Муранова) Мелания Никитична

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

02.01.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: Муранов Никита Киприанович

Мать: Муранова Фёкла Ананьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1856

Сын: Окунев Платон Корнилович

Отец ребёнка: Окунев Корнил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Окунев Тарас Корнилович

Отец ребёнка: Окунев Корнил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1869

Дочь: Максакова Ирина Корниловна

Отец ребёнка: Окунев Корнил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунев Корнил Петрович

Смерть
02.01.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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